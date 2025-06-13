الجيش الإسرائيلي: فرض إغلاق على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية حتى إشعار آخر

وكالة إرنا نقلًا عن الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط: منشآت التكرير وتخزين النفط لم تتضرر جراء الهجوم الإسرائيلي

وكالة إرنا نقلًا عن الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط: منشآت التكرير وتخزين النفط لم تتضرر جراء الهجوم الإسرائيلي

رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: ما زلنا نعتزم إجراء محادثات يوم الأحد بين مبعوثين للولايات المتحدة وإيران