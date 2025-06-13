الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل في الساعات الماضية

المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت أمين جابر للـLBCI: نحن مستمرون ولا تعديل على رحلات شركة طيران الشرق الأوسط

المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت أمين جابر للـLBCI: نحن مستمرون ولا تعديل على رحلات شركة طيران الشرق الأوسط

المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إيران كانت قريبة من الحصول على سلاح نووي وهدف عمليتنا هو القضاء على التهديد