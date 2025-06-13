المرشد الإيراني علي خامنئي في منشور على إكس: يجب على الكيان الصهيوني أن يتوقع عقابًا شديدًا

إيران تعتبر أن الضربات الإسرائيلية تبرر تخصيب اليورانيوم وامتلاك القوة الصاروخية

إيران تعتبر أن الضربات الإسرائيلية تبرر تخصيب اليورانيوم وامتلاك القوة الصاروخية

قبرص مستعدة للمساعدة في إعادة الرعايا الأجانب من منطقة الشرق الأوسط إذا لزم الأمر