المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: ثلاثة أشخاص أرادوا محو إسرائيل والغرب من الخارطة لن يزعجوا المنطقة بعد الآن

الجيش الإسرائيلي: إغتيال 3 من كبار قادة نظام إيران هم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري وقائد قوات الطوارىء

الجيش الإسرائيلي: إغتيال 3 من كبار قادة نظام إيران هم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري وقائد قوات الطوارىء

مطار أبوظبي: من المتوقع حدوث إضطرابات في حركة الطيران بالمطار اليوم ونحث المسافرين على التواصل مع شركات الطيران من أجل التحديثات