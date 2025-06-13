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المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: ثلاثة أشخاص أرادوا محو إسرائيل والغرب من الخارطة لن يزعجوا المنطقة بعد الآن

آخر الأخبار
2025-06-13 | 02:01
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المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: ثلاثة أشخاص أرادوا محو إسرائيل والغرب من الخارطة لن يزعجوا المنطقة بعد الآن
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المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: ثلاثة أشخاص أرادوا محو إسرائيل والغرب من الخارطة لن يزعجوا المنطقة بعد الآن

 
 
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