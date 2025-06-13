شركة كوندور للطيران ألغت رحلتها من دوسلدورف إلى بيروت

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الخارجية التركية تندد بهجوم إسرائيل على إيران وتطالب إسرائيل بأن تنهي فورا أفعالها العدوانية التي قد تؤدي إلى صراعات أكبر والهجوم يُظهر أن إسرائيل لا تريد حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية