القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ في اعتراض طائرات مسيرة خارج حدود إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر العشرات من الرادارات وقاذفات الصواريخ سطح-جو في إيران

الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر العشرات من الرادارات وقاذفات الصواريخ سطح-جو في إيران

الخارجية التركية تندد بهجوم إسرائيل على إيران وتطالب إسرائيل بأن تنهي فورا أفعالها العدوانية التي قد تؤدي إلى صراعات أكبر والهجوم يُظهر أن إسرائيل لا تريد حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية