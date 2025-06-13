منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: هجوم إسرائيل يمثل "إخفاقًا" لوكالة الطاقة الذرية نتيجة "تقصير" مديرها العام

شركة إير فرانس تعلق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب "حتى إشعار آخر"

شركة إير فرانس تعلق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب "حتى إشعار آخر"

سموتريتش: إسرائيل نفذت الليلة الماضية هجومًا إستباقيًا مهمًا من أجل أمننا ومستقبلنا ووجودنا