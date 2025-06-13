شركة إير فرانس تعلق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب "حتى إشعار آخر"

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المدير العام لوكالة الطاقة الذرية: نحن على أهبة الإستعداد لتسهيل المناقشات التقنية ودعم الجهود التي تعزز الشفافية والسلامة والأمن والحل السلمي للقضايا النووية في إيران