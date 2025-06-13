إذاعة الجيش الإسرائيلي: جهود اعتراض المسيرات الإيرانية لا تزال مستمرة

يديعوت أحرونوت: مسؤولون أمنيون يرجحون أن مطار بن غوريون الدولي سيبقى مغلقا ثلاثة أيام أو أربعة على الأقل

يديعوت أحرونوت: مسؤولون أمنيون يرجحون أن مطار بن غوريون الدولي سيبقى مغلقا ثلاثة أيام أو أربعة على الأقل

هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: هجوم إسرائيل هزيمة للوكالة الدولية لتقصيرها غير المبرر وعدم قيام مديرها بواجبه والتحقيقات أظهرت عدم وجود أي تسرب إشعاعي أو كيميائي خارج مجمع أحمدي روشن النووي