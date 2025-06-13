الاتحاد للطيران تقول إنها بصدد إعادة توجيه عدد من الرحلات الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي في أجزاء من الشرق الأوسط وانها تواجه اضطرابات في خدمات عدّة

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