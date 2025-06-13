مسؤول عسكري إسرائيلي: مستعدون لاستمرار هذا الوضع لأيام ويعتمد الأمر جزئيا على الرد الإيراني

كندا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط من تساقط حطام واضطرابات السفر وإغلاق المجال الجوي

كندا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط من تساقط حطام واضطرابات السفر وإغلاق المجال الجوي

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: خلوة عقدت بين البابا لاوون الرابع عشر والرئيس جوزاف عون في الفاتيكان تلاها إستقبال البابا للبنانية الأولى نعمت عون إلى جانب أفراد العائلة وأعضاء الوفد المرافق