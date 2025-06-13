طقس حارّ يسيطر على لبنان... وانخفاض محدود بالحرارة بدءًا من الأحد

يسيطرعلى لبنان طقس حارّ مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة، والرطوبة السطحية تبقى مرتفعة ساحلا وفي المناطق الجبلية.

ثم تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود بدءًا من يوم الاحد.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الجمعة:

- الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤



السبت : ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاحد : ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٤٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س