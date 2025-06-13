الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الإسرائيلي على إيران وتحذّر من تداعياته على الأمن الإقليمي والدولي

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الإسرائيلي على إيران الذي "يشكل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة".



وحذرت في بيان "من عواقب هذا التصعيد الخطير على الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، واكدت انها "تتابع اتصالاتها لتجنيب لبنان اية تداعيات سلبية لهذا العدوان".