وزير الدفاع عرض مع قائد الجيش ورئيس الاركان الاوضاع الامنية

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل يرافقه مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي. وجرى خلال اللقاء عرض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد والمنطقة، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة على الحدود وفي الداخل. كما تناول البحث الجهوزية العملانية للوحدات العسكرية، ودور مديرية المخابرات في رصد التهديدات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إضافةً إلى حاجات الجيش، وسبل تعزيز الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية.



كما استقبل وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده، وتم خلال اللقاء التداول في أولويات المؤسسة العسكرية للمرحلة المقبلة خصوصًا على الصعيد اللوجستي، إلى جانب متابعة برامج التعاون مع الدول الصديقة في مجالات التدريب والتجهيز.



والتقى اللواء منسى أيضًا النائب السابق منصور البون، يرافقه كل من مارون الحكيم، شربل حكيم، إدكار التياح، و نبيل الراهب. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة، لا سيما في قضاء كسروان، وتأكيد أهمية دعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مهامها الوطنية في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد.



