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o
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o
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o
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كسروان
29
o
متن
29
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يديعوت أحرونوت: موجة قصف جديدة في إيران تتم الآن
آخر الأخبار
2025-06-13 | 09:33
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يديعوت أحرونوت: موجة قصف جديدة في إيران تتم الآن
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