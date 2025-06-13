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مسؤولون أوكرانيون: أوكرانيا تسلمت 1200 جثة لجنود قُتلوا في الحرب مع روسيا

آخر الأخبار
2025-06-13 | 09:35
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مسؤولون أوكرانيون: أوكرانيا تسلمت 1200 جثة لجنود قُتلوا في الحرب مع روسيا
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مسؤولون أوكرانيون: أوكرانيا تسلمت 1200 جثة لجنود قُتلوا في الحرب مع روسيا

 
 
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