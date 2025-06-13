حواط للـLBCI: لم نرَ ايران تدخّلت لمرّة واحدة عندما كانت تُقصف بيروت وحزب الله غير قادر الآن على حرب وبيئته غير حاضنة للحرب

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تم استهداف العديد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تم استهداف العديد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين

أ.ف.ب عن مسؤول أمني: إسرائيل "ترجّح" مقتل رئيس الأركان الإيراني في هجومها على إيران