نتنياهو: لا أعرف تمامًا متى ستنتهي العملية العسكرية في إيران

خامنئي يعلن مقتل العديد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي

خامنئي يعلن مقتل العديد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: نراقب عن كثب الوضع المقلق للغاية في إيران ومنشأة نطنز النووية كانت من بين الأهداف المستهدفة