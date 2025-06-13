الخارجية الأميركية: على المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى إيران لأي سبب ومغادرتها على الفور أما غير القادرين على المغادرة فعليهم البقاء في أماكنهم

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