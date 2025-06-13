وكالة مهر الإيرانية: دوي انفجارات في منطقة ملارد ومدينة شهريار في محافظة البرز غرب طهران

الجيش الإسرائيلي: فرض إغلاق على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية حتى إشعار آخر

الجيش الإسرائيلي: فرض إغلاق على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية حتى إشعار آخر

رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: ما زلنا نعتزم إجراء محادثات يوم الأحد بين مبعوثين للولايات المتحدة وإيران