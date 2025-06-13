الرئيس عون وصل واللبنانية الأولى الى بيروت بعد زيارة الى الفاتيكان

بيان للحكومة الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي "الجبان" يوضح سبب إصرار طهران على التخصيب والتكنولوجيا النووية والقدرات الصاروخية

بيان للحكومة الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي "الجبان" يوضح سبب إصرار طهران على التخصيب والتكنولوجيا النووية والقدرات الصاروخية

المدير العام للطيران المدني للـLBCI: الوضع المستجد يؤثر على حركة الطيران في المنطقة وليس فقط في لبنان ولا توجه لوقف حركة المطار