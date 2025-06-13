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مسؤول إيرانيّ كبير لرويترز: بدأنا للتو الرد على الهجوم الإسرائيليّ وسيدفعون ثمنًا باهظًا لقتل قادتنا وعلمائنا وشعبنا

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2025-06-13 | 14:43
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مسؤول إيرانيّ كبير لرويترز: بدأنا للتو الرد على الهجوم الإسرائيليّ وسيدفعون ثمنًا باهظًا لقتل قادتنا وعلمائنا وشعبنا
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مسؤول إيرانيّ كبير لرويترز: بدأنا للتو الرد على الهجوم الإسرائيليّ وسيدفعون ثمنًا باهظًا لقتل قادتنا وعلمائنا وشعبنا

 
 
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