مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: لا يوجد ما يشير إلى شن هجوم على أماكن التخصيب تحت الأرض في نطنز لكن الهجوم على إمدادات الطاقة ربما ألحق أضرارا بأجهزة الطرد المركزي

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