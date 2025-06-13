إيران تؤكد حصول أضرار محدودة في منشأتي فوردو وأصفهان

التالي

المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت أمين جابر للـLBCI: الرحلات إلى عمان ألغيت بسبب إغلاق المطار وهناك طائرة كانت متوجهة إلى حلب حطت في بيروت ونتصرف على أساس القرارات التي تتخذها شركات الطيران