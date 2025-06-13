وكالة فارس عن مصدر في الحرس الثوريّ: إذا ارتكب العدو أي خطأ استراتيجيّ سنستهدف مراكزه الاقتصادية ومصادر الطاقة

المدير عام للطيران المدني أمين جابر للـLBCI: تبلّغنا أن طيران الإمارات وطيران دبي وشركات طيران تركية طلبت إلغاء رحلاتها إلى بيروت ونتلقى تبليغات الإلغاء بحسب ما تقرّره شركات الطيران

المدير عام للطيران المدني أمين جابر للـLBCI: تبلّغنا أن طيران الإمارات وطيران دبي وشركات طيران تركية طلبت إلغاء رحلاتها إلى بيروت ونتلقى تبليغات الإلغاء بحسب ما تقرّره شركات الطيران

المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت أمين جابر للـLBCI: الرحلات إلى عمان ألغيت بسبب إغلاق المطار وهناك طائرة كانت متوجهة إلى حلب حطت في بيروت ونتصرف على أساس القرارات التي تتخذها شركات الطيران