الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي بحثا فيه التطورات خاصة هجوم إسرائيل على إيران

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: هجوم إسرائيل يمثل "إخفاقًا" لوكالة الطاقة الذرية نتيجة "تقصير" مديرها العام

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: هجوم إسرائيل يمثل "إخفاقًا" لوكالة الطاقة الذرية نتيجة "تقصير" مديرها العام

سموتريتش: إسرائيل نفذت الليلة الماضية هجومًا إستباقيًا مهمًا من أجل أمننا ومستقبلنا ووجودنا