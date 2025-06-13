الإسعاف الإسرائيلي: ٤٠ مصابا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

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هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: هجوم إسرائيل هزيمة للوكالة الدولية لتقصيرها غير المبرر وعدم قيام مديرها بواجبه والتحقيقات أظهرت عدم وجود أي تسرب إشعاعي أو كيميائي خارج مجمع أحمدي روشن النووي