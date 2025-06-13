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مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: مقتل 78 شخصًا منهم مسؤولون عسكريون كبار في الهجمات الإسرائيلية وإصابة أكثر من 320 معظمهم من المدنيين
آخر الأخبار
2025-06-13 | 16:52
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مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: مقتل 78 شخصًا منهم مسؤولون عسكريون كبار في الهجمات الإسرائيلية وإصابة أكثر من 320 معظمهم من المدنيين
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