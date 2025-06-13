مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة: انتظرنا نجاح الجهود الدبلوماسية ورأينا المفاوضات يطول أمدها لكن إيران لم تقدم سوى تنازلات كاذبة أو رفضت معظم الشروط الأساسية

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المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: خلوة عقدت بين البابا لاوون الرابع عشر والرئيس جوزاف عون في الفاتيكان تلاها إستقبال البابا للبنانية الأولى نعمت عون إلى جانب أفراد العائلة وأعضاء الوفد المرافق