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ماكرون: وجودنا العسكري بالشرق الأوسط في حالة تأهب

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2025-06-13 | 17:33
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ماكرون: وجودنا العسكري بالشرق الأوسط في حالة تأهب
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ماكرون: وجودنا العسكري بالشرق الأوسط في حالة تأهب

 
 
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