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o
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o
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o
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o
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أ ف ب: حرائق في مطار مهراباد في طهران
آخر الأخبار
2025-06-13 | 19:30
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أ ف ب: حرائق في مطار مهراباد في طهران
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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