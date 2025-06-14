الخارجية الإيرانية: لا يمكن لأحد أن يتصور أن الكيان الصهيوني ارتكب مثل هذه الجريمة دون إذن واشنطن وقد جرّ الأطراف الغربية للمأزق ونجح بالتأثير على المسار الدبلوماسي

أ.ف.ب: تفعيل صفارات الإنذار في القدس

أ.ف.ب: تفعيل صفارات الإنذار في القدس

سي إن إن عن مسؤول إيرانيّ كبير: إيران ستكثف هجماتها على إسرائيل وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عن إسرائيل