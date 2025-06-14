أ.ف.ب: تفعيل صفارات الإنذار في القدس

وسائل إعلام إيرانية: انفجار في مدينة كرج غرب طهران وهجوم على برج اتصالات في المدينة

وسائل إعلام إيرانية: انفجار في مدينة كرج غرب طهران وهجوم على برج اتصالات في المدينة

الخارجية الإيرانية: لا يمكن لأحد أن يتصور أن الكيان الصهيوني ارتكب مثل هذه الجريمة دون إذن واشنطن وقد جرّ الأطراف الغربية للمأزق ونجح بالتأثير على المسار الدبلوماسي