وسائل إعلام إيرانية: انفجار في مدينة كرج غرب طهران وهجوم على برج اتصالات في المدينة

قناة آي 24 الإسرائيلية: أزمة الطيران تتفاقم في إسرائيل بعد إعلان عدة شركات طيران تمديد إلغاء رحلاتها

قناة آي 24 الإسرائيلية: أزمة الطيران تتفاقم في إسرائيل بعد إعلان عدة شركات طيران تمديد إلغاء رحلاتها

أ.ف.ب: تفعيل صفارات الإنذار في القدس