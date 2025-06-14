الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن لسي إن إن: نتوقع مواصلة إيران إطلاق صواريخها نحو إسرائيل
آخر الأخبار
2025-06-13 | 22:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن لسي إن إن: نتوقع مواصلة إيران إطلاق صواريخها نحو إسرائيل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي
واشنطن
نتوقع
مواصلة
إيران
إطلاق
صواريخها
إسرائيل
التالي
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقارير عن جرح 10 أشخاص من جراء إطلاق إيران صواريخ على وسط إسرائيل
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 9 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ في وسط إسرائيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:23
إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"
أخبار دولية
01:23
إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"
0
آخر الأخبار
01:16
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت ومستوطنات بالضفة خشية تسلل مسيرة
آخر الأخبار
01:16
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت ومستوطنات بالضفة خشية تسلل مسيرة
0
آخر الأخبار
01:04
إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"
آخر الأخبار
01:04
إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"
0
آخر الأخبار
00:47
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صواريخ باليستية
آخر الأخبار
00:47
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صواريخ باليستية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:16
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت ومستوطنات بالضفة خشية تسلل مسيرة
آخر الأخبار
01:16
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت ومستوطنات بالضفة خشية تسلل مسيرة
0
آخر الأخبار
01:04
إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"
آخر الأخبار
01:04
إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"
0
آخر الأخبار
00:47
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صواريخ باليستية
آخر الأخبار
00:47
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صواريخ باليستية
0
آخر الأخبار
00:44
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٤ جريحًا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
00:44
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٤ جريحًا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
19:31
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا غارات واسعة استهدفت قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيرانيّ في قاعدتي همدان وتبريز غرب إيران
خبر عاجل
19:31
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا غارات واسعة استهدفت قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيرانيّ في قاعدتي همدان وتبريز غرب إيران
0
أخبار لبنان
2025-05-11
نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار حتى الساعة 11 قبل الظهر بين عام 2016 وعام 2025
أخبار لبنان
2025-05-11
نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار حتى الساعة 11 قبل الظهر بين عام 2016 وعام 2025
0
حال الطقس
2025-04-29
طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-04-29
طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة
0
أمن وقضاء
11:19
الجيش: توقيف متورطين في إشكال مسلح في طرابلس وإخلاء شقق ومحال تجارية
أمن وقضاء
11:19
الجيش: توقيف متورطين في إشكال مسلح في طرابلس وإخلاء شقق ومحال تجارية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:06
المندوب الإسرائيليّ إلى الأمم المتحدة: كشفنا عن خطة لهجمات مستقبلية على إسرائيل
أخبار دولية
17:06
المندوب الإسرائيليّ إلى الأمم المتحدة: كشفنا عن خطة لهجمات مستقبلية على إسرائيل
0
أخبار دولية
16:48
المندوب الإيرانيّ لدى الأمم المتحدة: السكوت ضد الاستفزازات الإسرائيلية شجّعها على تعدّي الخطوط الحمراء
أخبار دولية
16:48
المندوب الإيرانيّ لدى الأمم المتحدة: السكوت ضد الاستفزازات الإسرائيلية شجّعها على تعدّي الخطوط الحمراء
0
أخبار لبنان
16:11
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة
أخبار لبنان
16:11
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة
0
رياضة
14:21
التطورات الأخيرة لكرة السلة ومنتخب لبنان
رياضة
14:21
التطورات الأخيرة لكرة السلة ومنتخب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الهجوم الإسرائيليّ على إيران... متابعة للموقف الأميركيّ
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الهجوم الإسرائيليّ على إيران... متابعة للموقف الأميركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ديوان شعر حكمت ابو زيد يختصر تجربة شخصية حول اعادة تشكيل الذات
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ديوان شعر حكمت ابو زيد يختصر تجربة شخصية حول اعادة تشكيل الذات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إعادة افتتاح مغارة جعيتا... والعمل على إنجاز الترتيبات الضرورية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إعادة افتتاح مغارة جعيتا... والعمل على إنجاز الترتيبات الضرورية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة
تقارير نشرة الاخبار
14:01
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التصعيد الإيرانيّ–الإسرائيليّ يهزّ الاقتصاد العالميّ
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التصعيد الإيرانيّ–الإسرائيليّ يهزّ الاقتصاد العالميّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
04:14
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
اقتصاد
04:14
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
2
خبر عاجل
23:51
طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم
خبر عاجل
23:51
طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم
3
خبر عاجل
03:33
الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني
خبر عاجل
03:33
الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني
4
خبر عاجل
15:10
معلومات للـLBCI: الطيران المدني إتخذ قرارا بإقفال المجال الجوي اللبناني حتى السادسة صباحاً
خبر عاجل
15:10
معلومات للـLBCI: الطيران المدني إتخذ قرارا بإقفال المجال الجوي اللبناني حتى السادسة صباحاً
5
أخبار لبنان
05:49
حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على إيران: تصعيد خطير لن يُضعف الجمهورية الإسلامية بل سيزيدها قوة
أخبار لبنان
05:49
حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على إيران: تصعيد خطير لن يُضعف الجمهورية الإسلامية بل سيزيدها قوة
6
خبر عاجل
06:06
ترامب: بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة لكنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي كان سيحدث فجميعهم موتى الآن والأمر سيزداد سوءًا فبالفعل حصل موت ودمار هائل لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجزرة
خبر عاجل
06:06
ترامب: بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة لكنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي كان سيحدث فجميعهم موتى الآن والأمر سيزداد سوءًا فبالفعل حصل موت ودمار هائل لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجزرة
7
خبر عاجل
09:36
القناة 12 الإسرائيلية: هجمات على مطار مهرآباد ومطار بوشهر حيث تتمركز طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية
خبر عاجل
09:36
القناة 12 الإسرائيلية: هجمات على مطار مهرآباد ومطار بوشهر حيث تتمركز طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية
8
خبر عاجل
06:25
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الأردن والعراق لليوم
خبر عاجل
06:25
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الأردن والعراق لليوم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More