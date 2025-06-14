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إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقارير عن جرح 10 أشخاص من جراء إطلاق إيران صواريخ على وسط إسرائيل

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2025-06-13 | 22:52
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقارير عن جرح 10 أشخاص من جراء إطلاق إيران صواريخ على وسط إسرائيل
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقارير عن جرح 10 أشخاص من جراء إطلاق إيران صواريخ على وسط إسرائيل

 
 
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