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القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صواريخ باليستية

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2025-06-14 | 00:47
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القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صواريخ باليستية
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القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صواريخ باليستية

 
 
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