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المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنعيد تعويض الخسائر في المنشآت النووية وهي محدودة
آخر الأخبار
2025-06-14 | 03:16
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المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنعيد تعويض الخسائر في المنشآت النووية وهي محدودة
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