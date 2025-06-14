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رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد للـLBCI: هناك رغبة لبنانية بعدم ادخال لبنان في الحرب القائمة في المنطقة

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2025-06-14 | 04:01
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رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد للـLBCI: هناك رغبة لبنانية بعدم ادخال لبنان في الحرب القائمة في المنطقة
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رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد للـLBCI: هناك رغبة لبنانية بعدم ادخال لبنان في الحرب القائمة في المنطقة

 
 
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