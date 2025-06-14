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الجيش الإسرائيليّ: عالجنا خللًا فنيًا تسبب في منع إرسال تنبيهات قبيل القصف الصاروخيّ على منطقة ريشون ليتسيون
آخر الأخبار
2025-06-14 | 06:55
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الجيش الإسرائيليّ: عالجنا خللًا فنيًا تسبب في منع إرسال تنبيهات قبيل القصف الصاروخيّ على منطقة ريشون ليتسيون
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