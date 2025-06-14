وسائل إعلام إيرانية: قوات خاصة في الجيش ألقت القبض على طيار إسرائيليّ بعد إسقاط طائرته

أ.ف.ب: تفعيل صفارات الإنذار في القدس

أ.ف.ب: تفعيل صفارات الإنذار في القدس

الخارجية الإيرانية: لا يمكن لأحد أن يتصور أن الكيان الصهيوني ارتكب مثل هذه الجريمة دون إذن واشنطن وقد جرّ الأطراف الغربية للمأزق ونجح بالتأثير على المسار الدبلوماسي