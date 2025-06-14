فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي: ضربنا 40 من أنظمة الدفاع الجوي الإيراني ومزيد من الضربات مرتقبة خلال ساعات وأيام

وسائل إعلام إيرانية: انفجار في مدينة كرج غرب طهران وهجوم على برج اتصالات في المدينة

وسائل إعلام إيرانية: انفجار في مدينة كرج غرب طهران وهجوم على برج اتصالات في المدينة

أ.ف.ب: تفعيل صفارات الإنذار في القدس