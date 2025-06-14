الرئاسة التركية: أردوغان أخبر ولي عهد السعودية في مكالمة هاتفية أن الهجوم على إيران أظهر أن إسرائيل في عهد حكومة نتنياهو تشكل أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة

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