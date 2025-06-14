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وكالة نقلًا عن الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق للغاية
آخر الأخبار
2025-06-14 | 12:15
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وكالة نقلًا عن الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق للغاية
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