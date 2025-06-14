وكالة الطاقة الذرية: تضرر 4 مبان حيوية في موقع أصفهان النووي في هجوم أمس بما في ذلك منشأة لتحويل اليورانيوم ومصنع لصفائح الوقود

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