وكالة الطاقة الذرية: المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى عدم رصد أي أضرار في موقع محطة فوردو لتخصيب الوقود ولا في مفاعل خونداب للماء الثقيل قيد الإنشاء

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