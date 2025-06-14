الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة النفط الإيرانية تحذر وسائل الإعلام من نشر أخبار أو صور أو مقاطع مصورة عن أي هجمات أو حوادث محتملة تتعلق بمنشآت النفط الإيرانية دون الحصول على موافقة رسمية
آخر الأخبار
2025-06-14 | 16:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة النفط الإيرانية تحذر وسائل الإعلام من نشر أخبار أو صور أو مقاطع مصورة عن أي هجمات أو حوادث محتملة تتعلق بمنشآت النفط الإيرانية دون الحصول على موافقة رسمية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
النفط
الإيرانية
وسائل
الإعلام
أخبار
مقاطع
مصورة
هجمات
حوادث
محتملة
تتعلق
بمنشآت
النفط
الإيرانية
الحصول
موافقة
رسمية
التالي
"أوديو أوفرفيوز"... غوغل تطلق ميزة جديدة قائمة على الذكاء الإصطناعي وهذه التفاصيل!
إعلام رسمي: إيران حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أن قواعدها وسفنها في المنطقة ستستهدف إذا ساعدوا في التصدي للهجمات الإيرانية على إسرائيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
18:45
مقتل إمرأة في إسرائيل بالهجوم الصاروخي الإيراني
أخبار دولية
18:45
مقتل إمرأة في إسرائيل بالهجوم الصاروخي الإيراني
0
آخر الأخبار
18:43
الخارجية الأميركية: على مواطنينا غير القادرين على مغادرة إيران الإستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة
آخر الأخبار
18:43
الخارجية الأميركية: على مواطنينا غير القادرين على مغادرة إيران الإستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة
0
آخر الأخبار
18:42
الخارجية الأميركية: لا ينبغي لمواطنينا السفر إلى إيران لأي سبب ويجب عليهم مغادرتها فورًا إذا كانوا هناك
آخر الأخبار
18:42
الخارجية الأميركية: لا ينبغي لمواطنينا السفر إلى إيران لأي سبب ويجب عليهم مغادرتها فورًا إذا كانوا هناك
0
أخبار دولية
18:35
رئيس وزراء بريطانيا وولي عهد السعودية يبحثان "الوضع المقلق للغاية في الشرق الأوسط"
أخبار دولية
18:35
رئيس وزراء بريطانيا وولي عهد السعودية يبحثان "الوضع المقلق للغاية في الشرق الأوسط"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
18:43
الخارجية الأميركية: على مواطنينا غير القادرين على مغادرة إيران الإستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة
آخر الأخبار
18:43
الخارجية الأميركية: على مواطنينا غير القادرين على مغادرة إيران الإستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة
0
آخر الأخبار
18:42
الخارجية الأميركية: لا ينبغي لمواطنينا السفر إلى إيران لأي سبب ويجب عليهم مغادرتها فورًا إذا كانوا هناك
آخر الأخبار
18:42
الخارجية الأميركية: لا ينبغي لمواطنينا السفر إلى إيران لأي سبب ويجب عليهم مغادرتها فورًا إذا كانوا هناك
0
آخر الأخبار
18:32
الحرس الثوري الإيراني: إذا واصلت إسرائيل أعمالها القتالية فإن هجمات إيران "ستصبح أقوى وأوسع"
آخر الأخبار
18:32
الحرس الثوري الإيراني: إذا واصلت إسرائيل أعمالها القتالية فإن هجمات إيران "ستصبح أقوى وأوسع"
0
آخر الأخبار
18:28
التلفزيون الإيراني الرسمي: الحرس الثوري الإيراني يقول إن البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية وبطائرات مسيرة إيرانية
آخر الأخبار
18:28
التلفزيون الإيراني الرسمي: الحرس الثوري الإيراني يقول إن البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية وبطائرات مسيرة إيرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-04-24
نادين الراسي تطل بفستان شفاف مستوحى من الطبيعة: بدك تعيش الحياة أو بدك تعيش للمصاري؟! (صور)
فنّ
2025-04-24
نادين الراسي تطل بفستان شفاف مستوحى من الطبيعة: بدك تعيش الحياة أو بدك تعيش للمصاري؟! (صور)
0
منوعات
2025-05-12
بعد أكثر من قرن... عرض جثمان القديسة تيريزا الأفيلاوية للعلن في إسبانيا (صور)
منوعات
2025-05-12
بعد أكثر من قرن... عرض جثمان القديسة تيريزا الأفيلاوية للعلن في إسبانيا (صور)
0
أمن وقضاء
2025-04-30
وزير المال يوقع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف
أمن وقضاء
2025-04-30
وزير المال يوقع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيرانُ الحربِ لا تزالُ مشتعلةً بين إسرائيل وإيران في اليوم الثاني
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيرانُ الحربِ لا تزالُ مشتعلةً بين إسرائيل وإيران في اليوم الثاني
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تويوتا تعلن عن شراكتها مع بطل الراليات روجيه فغالي
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تويوتا تعلن عن شراكتها مع بطل الراليات روجيه فغالي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع لليوم الثاني في سهيلة وتنتظركم الأحد في بكركي
تقارير نشرة الاخبار
14:15
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع لليوم الثاني في سهيلة وتنتظركم الأحد في بكركي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
٨٠ عامًا على المصافحة الدبلوماسية بين بيروت والمكسيك الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:09
٨٠ عامًا على المصافحة الدبلوماسية بين بيروت والمكسيك الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
جهد سياسيّ وامنيّ لبنانيّ لعبور الحرب الايرانية الاسرائيلية من دون ادخال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:07
جهد سياسيّ وامنيّ لبنانيّ لعبور الحرب الايرانية الاسرائيلية من دون ادخال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
المغادرون عالقون… والوافدون غائبون مطار رفيق الحريري الدوليّ تحت الضغط الإقليميّ
تقارير نشرة الاخبار
14:04
المغادرون عالقون… والوافدون غائبون مطار رفيق الحريري الدوليّ تحت الضغط الإقليميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير المفاوضات النووية بعد الهجوم الإيراني الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير المفاوضات النووية بعد الهجوم الإيراني الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محاولات لإعادة إحياء المفاوضات النووية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محاولات لإعادة إحياء المفاوضات النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تصعيد كلاميّ إيرانيّ إسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تصعيد كلاميّ إيرانيّ إسرائيليّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:51
طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم
خبر عاجل
23:51
طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم
2
أخبار دولية
07:18
الصاروخ الإيرانيّ الذي سقط صباح السبت استهدف مسؤولًا أمنيًّا سابقًا كبيرًا
أخبار دولية
07:18
الصاروخ الإيرانيّ الذي سقط صباح السبت استهدف مسؤولًا أمنيًّا سابقًا كبيرًا
3
أخبار لبنان
03:32
طيران الشرق الأوسط تستأنف رحلاتها بعد فتح الأجواء
أخبار لبنان
03:32
طيران الشرق الأوسط تستأنف رحلاتها بعد فتح الأجواء
4
خبر عاجل
16:38
مسؤول إسرائيلي رفيع: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم في اليمن
خبر عاجل
16:38
مسؤول إسرائيلي رفيع: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم في اليمن
5
أخبار لبنان
07:22
شركة طيران “الشرق الأوسط”: إعادة ادراج الرحلة من وإلى اسطنبول للسبت 14 حزيران 2025
أخبار لبنان
07:22
شركة طيران “الشرق الأوسط”: إعادة ادراج الرحلة من وإلى اسطنبول للسبت 14 حزيران 2025
6
خبر عاجل
16:38
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
خبر عاجل
16:38
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
7
أخبار لبنان
02:57
رسامني يعلن إعادة فتح الأجواء اللبنانية ويعتذر من المسافرين: الإجراءات كانت لأسباب أمنية
أخبار لبنان
02:57
رسامني يعلن إعادة فتح الأجواء اللبنانية ويعتذر من المسافرين: الإجراءات كانت لأسباب أمنية
8
خبر عاجل
02:52
معلومات للـLBCI: المديرية العامة للطيران المدني وبعد تقييم الأوضاع وبعد فتح الأجواء الأردنية والسورية بشكل طبيعي إتخذت قرارًا بإعادة فتح الأجواء اللبنانية امام الحركة الجوية ابتداء من الـ10 صباحاً على ان تُبقي خلية الأزمة في المطار إجتماعاتها مفتوحة
خبر عاجل
02:52
معلومات للـLBCI: المديرية العامة للطيران المدني وبعد تقييم الأوضاع وبعد فتح الأجواء الأردنية والسورية بشكل طبيعي إتخذت قرارًا بإعادة فتح الأجواء اللبنانية امام الحركة الجوية ابتداء من الـ10 صباحاً على ان تُبقي خلية الأزمة في المطار إجتماعاتها مفتوحة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More