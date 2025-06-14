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o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
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كسروان
23
o
متن
23
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الخارجية الأميركية: لا ينبغي لمواطنينا السفر إلى إيران لأي سبب ويجب عليهم مغادرتها فورًا إذا كانوا هناك
آخر الأخبار
2025-06-14 | 18:42
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الخارجية الأميركية: لا ينبغي لمواطنينا السفر إلى إيران لأي سبب ويجب عليهم مغادرتها فورًا إذا كانوا هناك
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