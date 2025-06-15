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القناة 12 الإسرائيلية: ارتفاع أعداد الجرحى جراء سقوط صواريخ إيرانية في وسط إسرائيل إلى 195

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2025-06-14 | 22:42
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القناة 12 الإسرائيلية: ارتفاع أعداد الجرحى جراء سقوط صواريخ إيرانية في وسط إسرائيل إلى 195
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القناة 12 الإسرائيلية: ارتفاع أعداد الجرحى جراء سقوط صواريخ إيرانية في وسط إسرائيل إلى 195

 
 
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