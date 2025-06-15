الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: الولايات المتحدة لم يكن لها أي علاقة بالهجوم على إيران الليلة الماضية
آخر الأخبار
2025-06-15 | 00:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: الولايات المتحدة لم يكن لها أي علاقة بالهجوم على إيران الليلة الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الولايات
المتحدة
علاقة
بالهجوم
إيران
الليلة
الماضية
التالي
ترامب: نستطيع التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل وإنهاء هذا الصراع
القناة 14 عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: العمليات الإسرائيلية ضد إيران قد تستمر لأسابيع
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:42
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: العمليات العسكرية ضد إسرائيل إجراء عقابي مناسب لاستيفاء حقوقنا
آخر الأخبار
01:42
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: العمليات العسكرية ضد إسرائيل إجراء عقابي مناسب لاستيفاء حقوقنا
0
آخر الأخبار
01:41
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيتواصل طالما رأت قواتنا المسلحة ضرورة لذلك
آخر الأخبار
01:41
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيتواصل طالما رأت قواتنا المسلحة ضرورة لذلك
0
آخر الأخبار
01:34
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 7 مسيرات انقضاضية في الساعات الأخيرة
آخر الأخبار
01:34
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 7 مسيرات انقضاضية في الساعات الأخيرة
0
آخر الأخبار
01:32
آمال شحادة: إخلاء المنطقة المحيطة من المبنى الذي استهدفته ايران في بات يام لاحتمال انهياره من دون القدرة على العثور على مفقودين
آخر الأخبار
01:32
آمال شحادة: إخلاء المنطقة المحيطة من المبنى الذي استهدفته ايران في بات يام لاحتمال انهياره من دون القدرة على العثور على مفقودين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:41
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيتواصل طالما رأت قواتنا المسلحة ضرورة لذلك
آخر الأخبار
01:41
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيتواصل طالما رأت قواتنا المسلحة ضرورة لذلك
0
آخر الأخبار
01:34
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 7 مسيرات انقضاضية في الساعات الأخيرة
آخر الأخبار
01:34
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 7 مسيرات انقضاضية في الساعات الأخيرة
0
آخر الأخبار
01:32
آمال شحادة: إخلاء المنطقة المحيطة من المبنى الذي استهدفته ايران في بات يام لاحتمال انهياره من دون القدرة على العثور على مفقودين
آخر الأخبار
01:32
آمال شحادة: إخلاء المنطقة المحيطة من المبنى الذي استهدفته ايران في بات يام لاحتمال انهياره من دون القدرة على العثور على مفقودين
0
آخر الأخبار
01:30
رويترز عن وكالة إيرانية: استمرار العمليات في مصفاة طهران من دون انقطاع
آخر الأخبار
01:30
رويترز عن وكالة إيرانية: استمرار العمليات في مصفاة طهران من دون انقطاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
12:47
لكل عائلة وكل طفل قصة خاصة مع القديسة تيريز الطفل يسوع... وهذا ما قالوه للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:47
لكل عائلة وكل طفل قصة خاصة مع القديسة تيريز الطفل يسوع... وهذا ما قالوه للـLBCI
0
خبر عاجل
14:27
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: بعد ضرب دفاعات جوية إيرانية المئات من الطائرات والمقاتلات الإسرائيلية أصبحت تتمتع بالتفوق الجوي في المجال الجوي لغربي إيران وطهران
خبر عاجل
14:27
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: بعد ضرب دفاعات جوية إيرانية المئات من الطائرات والمقاتلات الإسرائيلية أصبحت تتمتع بالتفوق الجوي في المجال الجوي لغربي إيران وطهران
0
آخر الأخبار
01:01
قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية: الليلة الماضية كانت صعبة على إسرائيل ونبحث عن ناجين تحت الأنقاض في بات يام
آخر الأخبار
01:01
قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية: الليلة الماضية كانت صعبة على إسرائيل ونبحث عن ناجين تحت الأنقاض في بات يام
0
آخر الأخبار
17:48
وكالة أنباء فارس عن مسؤولين: إيران إستخدمت صواريخ عماد وقادر وخيبر في هجوم الليلة على حيفا وتل أبيب
آخر الأخبار
17:48
وكالة أنباء فارس عن مسؤولين: إيران إستخدمت صواريخ عماد وقادر وخيبر في هجوم الليلة على حيفا وتل أبيب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تويوتا تعلن عن شراكتها مع بطل الراليات روجيه فغالي
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تويوتا تعلن عن شراكتها مع بطل الراليات روجيه فغالي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع لليوم الثاني في سهيلة وتنتظركم الأحد في بكركي
تقارير نشرة الاخبار
14:15
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع لليوم الثاني في سهيلة وتنتظركم الأحد في بكركي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
٨٠ عامًا على المصافحة الدبلوماسية بين بيروت والمكسيك الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:09
٨٠ عامًا على المصافحة الدبلوماسية بين بيروت والمكسيك الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
جهد سياسيّ وامنيّ لبنانيّ لعبور الحرب الايرانية الاسرائيلية من دون ادخال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:07
جهد سياسيّ وامنيّ لبنانيّ لعبور الحرب الايرانية الاسرائيلية من دون ادخال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
المغادرون عالقون… والوافدون غائبون مطار رفيق الحريري الدوليّ تحت الضغط الإقليميّ
تقارير نشرة الاخبار
14:04
المغادرون عالقون… والوافدون غائبون مطار رفيق الحريري الدوليّ تحت الضغط الإقليميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير المفاوضات النووية بعد الهجوم الإيراني الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير المفاوضات النووية بعد الهجوم الإيراني الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محاولات لإعادة إحياء المفاوضات النووية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محاولات لإعادة إحياء المفاوضات النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تصعيد كلاميّ إيرانيّ إسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تصعيد كلاميّ إيرانيّ إسرائيليّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
07:18
الصاروخ الإيرانيّ الذي سقط صباح السبت استهدف مسؤولًا أمنيًّا سابقًا كبيرًا
أخبار دولية
07:18
الصاروخ الإيرانيّ الذي سقط صباح السبت استهدف مسؤولًا أمنيًّا سابقًا كبيرًا
2
خبر عاجل
16:38
مسؤول إسرائيلي رفيع: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم في اليمن
خبر عاجل
16:38
مسؤول إسرائيلي رفيع: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم في اليمن
3
خبر عاجل
16:38
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
خبر عاجل
16:38
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
4
أخبار لبنان
03:32
طيران الشرق الأوسط تستأنف رحلاتها بعد فتح الأجواء
أخبار لبنان
03:32
طيران الشرق الأوسط تستأنف رحلاتها بعد فتح الأجواء
5
أخبار لبنان
07:22
شركة طيران “الشرق الأوسط”: إعادة ادراج الرحلة من وإلى اسطنبول للسبت 14 حزيران 2025
أخبار لبنان
07:22
شركة طيران “الشرق الأوسط”: إعادة ادراج الرحلة من وإلى اسطنبول للسبت 14 حزيران 2025
6
أخبار لبنان
02:57
رسامني يعلن إعادة فتح الأجواء اللبنانية ويعتذر من المسافرين: الإجراءات كانت لأسباب أمنية
أخبار لبنان
02:57
رسامني يعلن إعادة فتح الأجواء اللبنانية ويعتذر من المسافرين: الإجراءات كانت لأسباب أمنية
7
خبر عاجل
02:52
معلومات للـLBCI: المديرية العامة للطيران المدني وبعد تقييم الأوضاع وبعد فتح الأجواء الأردنية والسورية بشكل طبيعي إتخذت قرارًا بإعادة فتح الأجواء اللبنانية امام الحركة الجوية ابتداء من الـ10 صباحاً على ان تُبقي خلية الأزمة في المطار إجتماعاتها مفتوحة
خبر عاجل
02:52
معلومات للـLBCI: المديرية العامة للطيران المدني وبعد تقييم الأوضاع وبعد فتح الأجواء الأردنية والسورية بشكل طبيعي إتخذت قرارًا بإعادة فتح الأجواء اللبنانية امام الحركة الجوية ابتداء من الـ10 صباحاً على ان تُبقي خلية الأزمة في المطار إجتماعاتها مفتوحة
8
خبر عاجل
03:27
التلفزيون الإيراني: مقتل العميد مهدي رباني مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة والعميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان في العدوان الإسرائيلي
خبر عاجل
03:27
التلفزيون الإيراني: مقتل العميد مهدي رباني مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة والعميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان في العدوان الإسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More